“Pude ver en sus gestos con las manos que sus amigos lo impulsaban a cambiar de pose, ya que querían grabar su acto para luego subirlo a las redes sociales”, aseguró un testigo citado por Daily Mail.

Esa persona, que prefirió no revelar su identidad, añadió que, tras el accidente, se acercó un poco más a ellos y escuchó cuando dijeron que Ramjan no habría muerto si no le hubieran dicho que se moviera.

De acuerdo con el medio, otro testigo manifestó que él y unos compañeros le advirtieron que podría morir, “pero él no quiso escuchar”.

El diario inglés indicó que si bien las autoridades han buscado el cuerpo del hombre, aún no lo han encontrado debido a que “el agua es muy profunda”. Añadieron que, a pesar de que varios han dicho que Ramjan estaba borracho al momento del accidente, esto solo lo confirmarán cuando encuentren su cadáver.

Tras lo ocurrido, la policía reforzó la seguridad en las cataratas, un sitio turístico que muchas personas usan como un lugar para suicidarse. Según Daily Mail, en los últimos cinco años, 19 personas han muerto allí, ya sea por accidente o por suicidio.