La Dra. Nnenna Aguocha ha vivido en este lugar desde hace 8 años y cuenta, al portal de noticias Add More Juice, que el sujeto, el cual confesó no vivir ahí, le aseguró que estaba cuidando el área porque se habían presentado varios robos en el sector y que no la iba a mover su carro hasta que llegara la policía.

El artículo continúa abajo

Cuando llegaron los agentes al complejo residencial, el individuo se bajó de su vehículo y acusó a la mujer querer entrar sin permiso al lugar. La médica efectivamente comprobó a los oficiales que ahí quedaba su hogar y la dejaron ingresar, explica el medio de comunicación.

Es importante agregar que al hombre no le levantaron cargos y en palabras de Aguocha “en estos tiempos las personas se sienten envalentonadas para actuar bajo sus creencias porque no hay repercusiones para estos actos”.

‘He is saying that I need to prove to him that I live here. ‘ — This Black doctor was blocked by man in his car from entering her own neighborhood pic.twitter.com/psZIklXoK0

— NowThis (@nowthisnews) June 23, 2018