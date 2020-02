Muy profesional, la periodista siguió informando en vivo para Radio Televisión Canaria; entre tanto, el hombre que la besó se alejó. Esto se puede ver en un video que se difundió en redes y que despertó la solidaridad de varios internautas al considerar lo ocurrido como acoso.

Un juzgado coincidió con esas opiniones y condenó al sujeto por un delito de agresión sexual, informó La Provincia. De acuerdo con la sentencia, citada por ese medio, el hombre deberá pagar una multa de 2.160 euros (unos 8 millones de pesos) e indemnizar a la periodista con 130 euros (486.000 pesos).

El mismo medio señaló que el sujeto también recibió una orden de alejamiento: durante 16 meses, él no podrá acercarse a Guillán “a una distancia inferior a 300 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, ni tampoco podrá comunicarse con la misma por cualquier medio o procedimiento”.

Verne reportó que el juez que atendió el caso también condenó al agresor por un delito leve de lesiones, pues, fuera de cámara, él le jaló el pelo a la reportera y la empujó. La periodista le contó al portal español que eso ocurrió después de que al hombre se le cayera la billetera y ella la recogiera:

“La cogí, no se la quise devolver para que lo identificase la policía, y él me tiró del pelo y me empujó para recuperarla. Caí al suelo de espaldas”.