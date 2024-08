En la grabación que ocurre en un lugar desconocido de Argentina, Sebastián afirma repetidamente su amor por Martina (su exnovia) mientras realiza una transferencia de 45.000 pesos argentinos, aproximadamente $ 193.254 pesos colombianos.

Hombre argentino borracho le transfiere dinero a su exnovia

“Voy a transferir $ 45.000, Lucas, porque amo a Martina. Ya se la transferí, porque la quiero mucho”, dice el joven, desafiando a Lucas que intenta persuadirlo de que no lo haga.

Lucas, el joven que grabó el video y lo subió a su cuenta de Tiktok, descontento con la decisión de su amigo, se ve incapaz de detenerlo. Aunque intenta razonar con Sebastián sobre las consecuencias de quedarse sin dinero, el estado de embriaguez del hombre lo hace obstinado en su decisión.

En medio de la situación, llega otro grupo de amigos que, inicialmente, piensan que Lucas está discutiendo con ‘Sebas’. Al enterarse de que el joven le había transferido todo su dinero a su exnovia, estos amigos también expresan su incredulidad y desaprobación.

El grupo de amigos del joven se sorprenden y le expresa su descontento, diciendo: “No lo puedo creer, porque no me los diste a mí”. El hombre aún borracho, responde con una declaración desafiante: “El que ama, ama, no me importa”.

Sus amigos, sorprendidos por la obstinación de Sebastián y la falta de sensatez en su acción, no pueden evitar expresar su rechazo ante la situación.

La escena revela no solo la influencia del estado de embriaguez en las decisiones financieras, sino también las reacciones variadas de quienes rodean al hombre.

