A la hora de vivir en propiedad horizontal o habitar una vivienda con varias familias, es fundamental tener en cuenta las condiciones, reglas o normas que existan. Lo anterior es crucial para evitar inconvenientes o problemas con los vecinos, quienes pueden reaccionar de manera efusiva.

Y es que este tipo de hechos cada vez son más recurrentes y dejan en evidencia la falta de cultura e intolerancia de muchos, que limitan la opción del diálogo y en algunas ocasiones pueden derivar en hechos violentos.

Hecho de intolerancia en Estados Unidos

En los últimos días, se conoció un delicado caso que estuvo cerca de terminar en tragedia. La situación quedó registrada en video, en el que se ve a una mujer empuñando un arma y pidiéndole a un hombre que quitara la música, pues la estaba afectando.

La mujer insistió de manera aireada en que se apagara la música. El hombre estaba usando su equipo de sonido y cuando salió fue sorprendido por quien reclamaba, que de manera intimidante mostraba el revólver.

#MUNDO. Mujer estadounidense, cansada del constante ruido y el alto volumen de su vecino venezolano, tomó una pistola y confrontó al sujeto en un vecindario, al parecer de Miami. Aparentemente, el venezolano llevaba más de 3 horas con música a todo volúmen. ¿Ud qué opina? pic.twitter.com/bzVQgv4zDX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 24, 2024

Qué pasó con el video de la mujer que pidió con un arma que quitaran la música

No hay claridad sobre lo que sucedió posteriormente, pero el sujeto le pedía a su vecina que llamara a la policía y que fueran las autoridades las que se encargaran de la situación, no obstante, de un momento a otro se cortó la grabación y no se supo qué pasó después.

