El pasado miércoles 20 de diciembre, Bolu, de 27 años, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde informó que es homosexual.

Aunque pareciera un anuncio normal de un joven que decide contarle al mundo que es homosexual, el caso tomó fuerza porque su padre, Doyin Okupe, líder del Partido Democrático Popular, es reconocido por sus comentarios homofóbicos, explica la BBC.

Doyin Okupe reaccionó en su cuenta de Twitter a la noticia: “Me ha llamado la atención una publicación de mi hijo en la que declara públicamente que es gay”.

“He sido consciente de su nueva orientación desde hace un tiempo… Él sabe que como cristiano y testigo de Cristo me opongo con vehemencia a la homosexualidad, ya que es contraria a los preceptos declarados de mi fe cristiana”, agregó el político nigeriano.

My attention has been drawn to a publication of my 27yr old son, Bolu okupe, in which he declared publicly that he is Gay.

I gave him that name MOBA OLUWA RIN, ( I WALKED WITH GOD) because he was born at the time I gave my life to Christ. pic.twitter.com/39RXFueGVB

— Doyin (@doyinokupe) January 21, 2021