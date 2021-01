De acuerdo con el diario The New York Times, Bigelow, de 75 años, amasó su fortuna en el mercado inmobiliario y las inversiones en el sector aeroespacial.

Ahora, el millonario está dispuesto a entregar una parte de su fortuna a 3 personas que puedan responder a su pregunta, aunque hay requisitos que se deben cumplir, indica el mismo medio.

Robert Bigelow desde muy joven tiene un gran interés por los temas “anómalos”, como posibles civilizaciones extraterrestres, los ovnis o qué sucede con la conciencia de los humanos después de la muerte, indica el rotativo estadounidense.

Gracias a los millones de dólares que acumuló por sus negocios de finca raíz y hoteleros, logró invertir dinero en estos temas que lo inquietan desde joven.

Ha financiado a empresas que se dedican al diseño y construcción de hábitats inflables para astronautas de la Nasa y el año pasado fundó la Instituto Bigelow para el estudio de la conciencia (BICS, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo la investigación de la vida después de la muerte, detalla The New New York Times.

Precisamente es sobre este tema que el magnate está ofreciendo cerca de un millón de dólares para quienes despejen sus dudas. El hecho que lo llevó a tomar esta decisión fue la muerte de su esposa, Diane Mona Bigelow, quien en febrero del año pasado por una enfermedad de la médula ósea y leucemia, agrega el mismo medio.

Sin embargo, el tema de la conciencia después de la muerte lo inquieta desde que su hijo Rod Lee se suicidara en 1992 y luego su nieto, hijo de Rod Lee, hiciera lo mismo años después, señala ese rotativo.

Bigelow, por medio de BICS, lanzó un concurso para quienes sientan que puedan responder si existe la “posibilidad de supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal”.

Según la página web del instituto, el proceso de solicitud está abierto hasta el próximo 28 de febrero y pueden participar todo tipo de investigadores “serios y con experiencia”.

Is there life after death? Businessman offers near-#milliondollar prize to find out for the best evidence for “the survival of #consciousness after permanent bodily #death.”#RobertBigelow#MillionDollarChallenge💵https://t.co/V6GgqgXdFU

— ᕲᘿᘿ (@Dee013) January 22, 2021