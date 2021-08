La historia de la persona a quien presentan como habitante de calle se ha hecho viral en menos de un día, en el que ha sido compartido más de 91.000 veces (y sigue aumentando) desde la cuenta de Facebook que lo generó.

El video, de un caso que sería en Armenia por el sitio de residencia del creador de la publicación, ha tenido solo en ese espacio más de 127.000 reproducciones.

Lo cierto es que con la etiqueta #UnaHistoriaDeLaCalle ha sido replicado en múltiples cuentas de Facebook, en donde también ha alcanzado más de 58.000 compartidos en sus primeras 20 horas de publicación, entre otros.

El relato en ese video indicó que el hombre es Juan Felipe Bejarano, un habitante de calle que indicó que le regaló una casa a su mamá, pero que ella vendió esa propiedad y se fue con un joven de 19 años.

El protagonista de la historia afirmó, entre lágrimas, que se dedicó al consumo de alucinógenos y a recoger cartón en la calle luego de sentir ese rechazo de su madre.

A pesar de que Bejarano contó que ella le dijo que no quería volver a verlo, él mostró un tatuaje con el nombre de su progenitora y advirtió que la ama. Lo cierto es que lanzó una conmovedora petición que se hizo viral.

“¿Alguno de ustedes me puede dar un abrazo que mi mamá no me ha dado?”, preguntó el joven, que recibió ese gesto del hombre que lo entrevistaba.