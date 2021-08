Fue después de consumir esa bebida que la muchacha comenzó a sentirse mal, en un club nocturno de Southend, al oriente de Londres, tal como se lo contó a Sky News.

Según ella, al dar los primeros sorbos de una bebida que le habían comprado comenzó a sentirse “acalorada y enferma”, por lo que les dijo a sus amigos que necesitaba ir afuera a tomar aire.

Una vez salió, dice que su visión se nubló y su hermana, que estaba con ella, la tuvo que llevar de inmediato a un hospital. “Realmente no podía caminar por lo que tuvieron que darme una silla de ruedas. Intentaba mover mis piernas pero no podía“, contó.

Hasta allí llegó su madre, que grabó el estado en el que se encontraba su hija: paralizada, pero con una especie de convulsiones, con las manos a la altura del pecho, los dedos encogidos y un rictus aterrador en su rostro.

La policía local dijo estar investigando el caso, mientras que el club reiteró que sugiere a sus clientes no aceptar bebidas de desconocidos. Sin embargo, el informativo Essex Live había denunciado varios casos casi iguales en ese mismo lugar a principios del 2019: chicas que se descomponían en los baños, pero no a causa de embriaguez, sino como perdiendo y recuperando el sentido intermitentemente.

Este es el impresionante video del estado en el que quedó Millie, Pulzo sugiere discreción al verlo:

Millie Taplin’s mother Claire shared this video after the horrific experience her daughter had when she consumed what is believed to have been a spiked drink in a club pic.twitter.com/2fZzJIFY9C

— Sky News (@SkyNews) August 4, 2021