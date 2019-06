La mujer, profesora de Derecho Deportivo en la Universidad de Pepperdine, empezó a caminar al aire libre y, antes de probar su comida, decidió tomarle una foto con su celular. Justo en ese momento, una gaviota apareció y le arrebató el sándwich, informó BuzzFeed.

“Ni siquiera la vi venir”, manifestó Alicia al portal de noticias, y añadió que todo sucedió por su demora en tomar la foto. Según ella, quería hacerlo desde el mejor ángulo.

Al final, el ave arrojó la langosta por “todas partes” y “sus amigos se abalanzaron” en busca de comida, indicó la mujer al mismo medio.

Ella captó el momento justo en que el ave le quitó su sándwich, y compartió la foto en Twitter:

This is why we can’t have nice things. I was trying to take a picture of the lobster roll I ordered in Maine and well, this happened 😂🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/N601vpQ41h

— Alicia Jessop (@RulingSports) June 7, 2019