Até aonde uma chacota pode chegar!!! Até aonde a falta de respeito,humanidade,arrogância de uma classe pode chegar!!! Como uma pessoa pode colocar uma cena ruim, um pesadelo vivido que ate hoje nos causam dores por um racismo que a cor da pele tem mais valor!! Como uma mãe usa seu próprio filho pra chacotar,humilhar e brincar com uma “fantasia do dia das bruxas” na escola!! (que aliás deveria ter tomado medidas pelo fato de ser a escola mais bem aperfeiçoada de seu estado). “Repúdio esse ato desumano. Isso é a maior prova que falta humanização em grande parte da sociedade. E que eu nunca perca a sensibilidade de me indignar diante de situações como essa.” #nãoaoracismo #sabrinaflor #maisamor