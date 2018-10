El padre salió, con sus hijos, a pedir dulces disfrazado de soldado nazi de la ‘SS’, usando todos los atuendos característicos como la esvástica y el águila imperial. Por su parte, su hijo de 5 años llevaba el bigote característico de Hitler.

En su cuenta de Facebook, Goldbach no le importó las críticas y justificó su polémico disfraz.

“Esta noche, mientras caminábamos, vimos personas vestidas como asesinos, demonios y monstruos de todo tipo. Nadie pestañeó. Pero mi pequeño y yo nos vestimos como figuras históricas, y la gente no solo hizo comentarios sarcásticos, sino que amenazaron a mi hijo de cinco años”, escribió Goldbach en la red social.

Sin embargo, su explicación no convenció a los usuarios, quienes lo calificaron de racista e irresponsable por vestir a su hijo de Hitler, indicó Noticias Caracol.

Ante los constantes comentarios, Goldbach tuvo que disculparse y reconocer que cometió un error.

“Cometí un error y quiero que la gente sepa que lo siento”, expresó al periódico Owensboro Times.

The hunt is on for American idiot Bryant Goldbach who thought it appropriate to dress himself and one of his kids as Nazis for Halloween. pic.twitter.com/PCmqo2Xwkp

— Planet Belfast 🏳️‍🌈 (@Planet_Belfast) October 26, 2018