En marzo de 2020, la joven de 31 años decidió no volver a depilarse ninguna parte de su cuerpo (incluidas las cejas y el bigote) debido a que se sentía decepcionada con los estándares de belleza que impone la sociedad, informó 20 Minutos.

“He optado por centrarme en las tareas y metas que necesito completar y menos en cómo me veo mientras las hago. Si le agrado o no a la gente, que probablemente no voy a ver nunca más, sigue sin importarme”, precisó.