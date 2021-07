Nala Ray, de 23 años y de Illinois, Estados Unidos, contó al diario The Mirror que a pesar de que su padre y su familia siempre le inculcaron la religión y los valores de esta, desde pequeña siempre sintió que quería explorar y sacar a relucir su sexualidad.

La joven relató al mismo medio que hace unos años, en su adolescencia, aprovechaba descuido de sus padres para salir y verse con diferentes jóvenes, mientras se suponía que estaba en algún grupo de la iglesia o siendo voluntaria en un comedor de beneficencia.

“No me escapaba para beber o salir de fiesta, solo quería ser amada y apreciada sexualmente… Estábamos en el centro del enfoque de la ciudad. Fue difícil. No me permitían usar maquillaje o ropa provocativa y la comunidad tampoco aprobaba las redes sociales ni las citas”, dijo Nala Rey al rotativo británico.

También recordó que para la época lo único que sus padres le dejaban hacer fuera de la religión y la iglesia era tener un trabajo en un restaurante en un centro comercial. Aunque no estaban muy de acuerdo, aceptaron para que consiguiera su propio dinero. Pero más allá de su sueldo, cuenta Nala, lo que más le gustaba era la liberación que sentía.

“El centro comercial para mí era un santuario total. Me encantaba ver a toda la gente coqueteando, en citas y vestida con faldas cortas y blusas ajustadas. Incluso solía quitarme el sostén debajo de mis camisas. Era tan obvia con mi sexualidad. Incluso entonces, como hija de un pastor de 16 años, sabía que el trabajo sexual sería mi vocación”, detalló a The Mirror.

Nala recordó a ese diario que su papá vendió la iglesia en Illinois y toda su familia se mudó al estado de Florida, lugar donde aprovechó para empezar una nueva vida, alejarse de la religión y dejar salir toda la curiosidad por la sexualidad que tenía.

A sus 18 años dejó la universidad y empezó a subir fotos muy sensuales a su cuenta de Instagram, en donde mostraba fotos y videos en el gimnasio y dando consejos fitness. Fue en el 2019 que uno de sus miles de seguidores que tenía en ese momento le aconsejó que abriera una cuenta en la plataforma OnlyFans.

“Nací para ser una criatura sexual”, se sinceró y por eso abrió OnlyFans, aplicación que le sirvió, con su contenido explícito, para ganar 85.000 dólares (más de 325 millones de pesos) en su primer mes.

Gracias a su popularidad creciente, Nala Rey ganó su primer millón de dólares en tan solo 6 meses y en la actualidad recibe unos 330.000 dólares por mes, unos 1.260 millones de pesos. Con todo lo que ha ganado, ya se compró una lujosa mansión en la ciudad de Los Ángeles, señala The Mirror.

“He estado tan cerrado durante tantos años que se siente como si me hubieran abierto los ojos a todo un mundo de sexualidad y sensualidad. Estoy desesperada por estar cerca de todas estas personas que están sexualmente liberadas”, añadió Nala.

A pesar de que se siente feliz de haber tomado la decisión de dejar la religión de lado para vivir su sexualidad sin tapujos, también cuenta que se siente un poco triste porque todo esto dañó la relación que tenía con sus padres y hermanos.

“Mi mamá y mi papá han dejado muy claro que no debo hablar con nadie sobre mi trabajo y mi forma de vida. Ambos tratan de hacerme regresar a la iglesia, pero es solo porque les importa… Nuestra relación no es la más fuerte, así que pueden imaginar cómo son esas conversaciones. Si bien la mayoría de mis hermanos conocen mi vida o tienen una idea de lo que hago, se han mantenido alejados de mí debido a sus creencias”, finalizó la joven en The Mirror.