De acuerdo con el portal Los Noticieristas, Marysol López vive en una humilde casa en la colonia Azteca de la ciudad de Mazatlán. A pesar de no tener grandes recursos, invirtió un buen dinero para hacer un gran ‘baby shower’, al cual ninguno de sus invitados asistió.

La historia se conoció porque la misma mexicana utilizó su cuenta de Facebook para contar lo que había pasado y para invitar a desconocidos, para que no se perdiera la comida que había preparado para los invitados.

López hizo una lista reducida de invitados por la pandemia del coronavirus, compró gel antibacterial, limpió muy bien las mesas y sillas y hasta cosió tapabocas de tela, para entregarlos como recuerdo del ‘baby shower’.

Sin embargo, ese esfuerzo no valió para nada porque nadie llegó. Por eso usó su Facebook para lanzar su descargo.

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo, solo no deseo que no se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho, vestida y alborotada en mi ‘baby shower’. Quien guste venir, mande mensajito y les pasó la dirección por inbox”, escribió López, junto a 3 fotos de cómo había quedado decorado el lugar para la celebración.