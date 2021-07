Toda una controversia se armó en redes sociales, luego de que María Jimena Duzán publicara una foto de Jennifer Arias, nueva presidenta de la Cámara de Representantes, cuando era más joven.

La congresista, del Centro Democrático, aparece con una boina, top y minifalda negra, mientras posa sentada con una pistola aparentemente de juguete. Por esa imagen, que se ve a continuación, la periodista dijo que Arias debería dar explicaciones, aunque no especificó cuál era el problema.

Esta foto de la nueva presidente de la Cámara de Representantes Jenifer Arias debería ser explicada y con lujo de detalles. La he buscando para que me la explique pero no ha sido posible. Su jefe de prensa me insinuó que era una foto para una fiesta de halloween. pic.twitter.com/VfG9T74qEW

— María Jimena Duzán (@MJDuzan) July 21, 2021