La página de Facebook Defensoría Animalista fue la que publicó la foto del padre Gerardo junto a su perra, llamada Paloma, en plena misa.

Esa página aseguró que el religioso subió a su mascota a sus piernas porque “estaba malita y no la podía dejar sola”. Sin embargo, tras la viralización de la imagen, el propio Gerardo Zatarain aclaró lo sucedido.

En Facebook, el sacerdote explicó que Paloma no está enferma, pero indicó que todo se dio porque hace poco llegaron a esa iglesia y la perra todavía no se adapta a su nueva casa.

“Aclaro: mi perrita, la Paloma, no está enferma ni viejita. Está estresada (eso dije en misa) y se salió de la casa parroquial e inmediatamente me buscó, ya que tenemos poco en esta parroquia y no se acostumbra a estar sola en este nuevo lugar”, indicó Gerardo Zatarain, luego de decir estar sorprendido con la foto viral.