Mediante una historia publicada este fin de semana en su cuenta oficial de Instagram, la joven de 22 años mostró su almuerzo encima de una hoja de vida que le había entregado un joven anteriormente en Argentina, informó La Nación.

En la fotografía, que fue difundida en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que Palumbo colocó una milanesa napolitana encima de la hoja de vida, que luce toda manchada de aceite.

Pese a que eliminó la publicación, la instantánea se hizo viral rápidamente y causó bastante indignación. Asimismo, la creadora de contenidos recibió todo tipo de críticas por esta broma de mal gusto, agregó el impreso argentino.

Palumbo, según señaló ese mismo medio, no reaccionó de la mejor manera ante los mensajes negativos y empezó a atacar a los usuarios que la cuestionaron. Finalmente, ofreció disculpas por su comportamiento.

“La gente de mi entorno, que me conoce de verdad, sabe cómo soy yo. Sabe que no soy lo que me hicieron aparentar en esa historia. No tengo nada más para decir, pero me parece que esto se salió de las manos Ya sé que me equivoqué”, escribió en Twitter.