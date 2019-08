Karlie Allen, quien estaba en ese momento, decidió grabar y compartir el video en su cuenta de Twitter.

En las imágenes, se ve al reptil dentro del empaque de vegetales orgánicos, mientras se escuchaban gritos de disgusto en la cocina.

De acuerdo con el medio WTMJ, la familia Allen iba a devolver la ensalada al día siguiente, pero la rana logró escaparse.

Sin embargo, le mostraron el video al propietario del supermercado Pick ‘n Save, quien les reembolso el producto.

La cadena de comidas aseguró en un comunicado que lamenta lo sucedido e indicó que este tipo de hechos “ocurre algunas veces, cuando se trata de productos orgánicos”, informó el mismo medio.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9

— Karlie Allen (@kkarliea) August 14, 2019