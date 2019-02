Instagram: @nurbano518 y Go Fund Me.

La ex top model, quien actualmente tiene 57 años, viajó a todas las ciudades de la moda (Milán, París, Londres y Nueva York), hizo parte de campañas publicitarias de grandes marcas, como Yves Saint Laurent y Revlon, y se codeó con celebridades de la talla de Harrison Ford y Andy Warhol, informó El Periódico.

Sin embargo, toda esa vida de lujos quedó en el pasado, como ella misma le contó a ese diario español. Según Nastasia, ahora está en bancarrota y en varias ocasiones le ha tocado dormir en las calles de Barcelona, la ciudad donde sus padres nacieron. Para tener cierto refugio, ella ingresa a los cajeros que encuentra a su paso.

La mujer aseguró al mismo medio que ya la han echado 3 veces del lugar donde vivía en arriendo y por eso actualmente está de “recogida en casa de un amigo”. Ella agregó que está “cansada de sobrevivir y de pedir dinero”.

Nastasia, quien suele publicar fotos en Instagram de cuando estaba en la cúspide de su carrera, manifestó a El Periódico que la causa de su ruina es su exmarido. De acuerdo con su relato, ella le pagaba todo lo que él quería porque estaba enamorada. Un día, por ejemplo, él le pidió un BMW y ella, “como una tonta, le hizo el cheque para que lo pagara.

Recientemente, Daniel Mirabal, un amigo de Nastasia, creó una campaña en Go Fund Me para recaudar fondos y ayudar a la ex top model. Entre ambos esperan llegar a los 6.000 euros (un poco más de 21 millones de pesos).

A continuación puedes ver algunas fotos de Nastasia: