En la grabación se observa cómo el joven, identificado solamente como Connor, llega en sillas de ruedas al colegio y es recibido por decenas de compañeros que no dejan de aplaudirlo.

Connor se ve emocionado por la sorpresa, mira a todos lados y no puede creer la calurosa bienvenida.

Finalmente, la multitud empieza a corear “Connor strong” (fuerza Connor) en medio de los aplausos.

De acuerdo con la escuela, el joven fue sometido, en los últimos meses, a múltiples cirugías después de que le extirparon un tumor benigno en el cerebro.

“Bienvenido de nuevo, Connor, te hemos extrañado”, escribió la institución en la red social.

This morning, Connor ‘21 received a heartwarming surprise when hundreds of his peers welcomed him back to school. Over the past several months, he has undergone multiple surgeries after having a benign tumor removed from his brain. Welcome back, Connor, we’ve missed you! pic.twitter.com/4u2zmsScif

— Georgetown Prep (@georgetownprep) September 30, 2019