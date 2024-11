El emotivo reencuentro entre Darragh Hannon de 38 años de Filadelfia en los Estados Unidos y Jee Won Ha de 39 de Balen (Bélgica) fue posible después de que se realizaron una prueba de ADN, la cual reveló que eran hermanas.

(Vea también: “Los novios seriales”: pareja se ha casado 5 veces en los parques de Disney)

En Bélgica, Jee Won, que tiene una tienda de tejidos y costura y es madre de tres hijos, estaba viviendo su vida como una coreana adoptada, e inspirada por la historia de otra coreana adoptada que encontró a su hermana a través de una prueba de ADN se hizo su propia prueba en abril de 2023.

“Tenía algunas dudas sobre ser coreana y las fui investigando a mi propio ritmo. Hace seis u ocho años decidí hacerme una prueba de ADN, pero no obtuve ningún resultado y me olvidé del asunto hasta que ella me envió un mensaje en mayo”, aseguró Darragh Hannon