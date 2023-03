El astro, que fue descubierto hace un mes, pasará cerca de la Tierra durante este sábado, 25 de marzo, ubicándose a aproximadamente 168 mil kilómetros de distancia del planeta, según la información que fue compartida por el medio ‘The San Diego Union Tribune’.

¿El asteroide que pasará el 25 de marzo por la Tierra es peligroso?

Richard Moissl, director de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea, dijo que el evento no representaba un problema para las personas porque, en sus palabras, “no hay ninguna posibilidad de que este ‘asesino de ciudades’ impacte contra la Tierra, pero su proximidad ofrece una gran oportunidad para realizar observaciones”.

Además, expertos han indicado que es una buena oportunidad para estudiar este tipo de astros porque se podrá ver con prismáticos y telescopios pequeños.

¿Cómo ver el paso del asteroide por la Tierra el 25 de marzo?

A continuación encontrará los pasos que debe seguir para observar el fenómeno celeste que ocurre una vez cada década.

1. Ingrese a la página de ‘Virtual Telescope Project’ haciendo clic aquí.

2. Seleccione la opción que dice ‘Asteroid 2023 DZ2 (25 Mar. 2023)’.

3. Vaya al final del sitio y presione las teclas de color morado, en las cuales se puede leer ‘To join, you just need to enter, at the date and time above, our webTV page here!’.

4. Haga clic sobre el video que aparece en la esquina izquierda y disfrute.

Tenga en cuenta que la transmisión estará disponible este 25 de marzo, a partir de las seis y media de la tarde.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.