“Mis bebés son demasiado pequeños para leer esto ahora, y apenas me reconocerían con mi equipo [médico] puesto. Pero si me pierden por el COVID-19, quiero que sepan que mami realmente intentó hacer su trabajo”, tuiteó Cornelia, junto a una foto en la que ella parece con indumentaria de hospital.

La doctora, residente en Nueva York (EE. UU.), incluyó el numeral “#GetMePPE” en su publicación, refiriéndose a la escasez de equipos de protección con los que trabajan los profesionales de la salud en los hospitales de esa ciudad.

Y es que Nueva York es una de los lugares más críticos desde que se expandió el coronavirus en el mundo, pues ya se han registrado más de 66.000 personas contagiadas y más de 1.200 muertos.

El martes, un video publicado por una médica de la sala de emergencias del centro clínico Elmhurst, en Nueva York, reveló la difícil situación que se vive en los hospitales de esa ciudad por cuenta del COVID-19.

“La gente se está muriendo y no tenemos las herramientas que necesitamos”, manifestó la doctora en esa grabación, coincidiendo con Cornelia en que a los profesionales de la salud no les dan los equipos necesarios para hacerle frente a la pandemia.

A continuación, la publicación que Cornelia hizo pensando en sus hijos:

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

— Cornelia Griggs (@CorneliaLG) March 29, 2020