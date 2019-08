El hombre, de 40 años, le contó al New York Post que al principio pensó que se trataba de “un trozo de cartón o algo de basura”, así que no lo abrió porque no le importaba. Sin embargo, terminó desdoblándolo porque la guardia de seguridad le preguntó si no lo iba a ver.

“¡Eres feo!!!”, decía el mensaje de la mujer, que se rio a carcajadas después de que Neal lo viera. Él, por su parte, siguió adelante para tomar su vuelo hacia Kansas e ignoró la nota, según el medio.

“Viajo constantemente y nunca me ha pasado algo así”, manifestó el hombre, que en un primer momento decidió no tomar acciones frente a la inspectora, señaló el mismo diario.

Neal cambió de opinión cuando les compartió la historia a varios de sus amigos. De acuerdo con el periódico, ellos lo hicieron caer en cuenta de que, en cualquier momento, la inspectora podría entregarle una nota como esa a una persona deprimida “o en un estado más vulnerable”.

Los supervisores de seguridad del aeropuerto recibieron la queja del hombre y creyeron que se trataba de una broma. No obstante, al revisar las cámaras de seguridad se dieron cuenta de que todo era verdad, indicó el diario.

La mujer, de quien no se reveló la identidad, fue despedida, mientras que Neil recibió una disculpa por parte de la empresa para la que ella trabajaba, concluyó el New York Post.

A continuación puedes ver el video del momento en que la ahora exinspectora le entrega la nota a Neil, quien aún no entiende qué era lo que ella trataba de hacer: