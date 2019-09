En un video, publicado en la misma red social, se ve a Meador con un ramo de flores y caminando con el disfraz inflable hacia el altar.

“Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas. No me arrepiento de nada”, fue lo que escribió Meador en la red social.

De acuerdo con el Daily Mail, la novia era la hermana de Meador y ella le dijo que podía usar cualquier atuendo para la ceremonia.

“Ella, sabiendo que no soy un gran fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera”, comentó al mismo medio.

A lo anterior, agregó: “Estaba tratando de pensar en algo que estaría dispuesto a usar más de una vez y pensé: Bueno, ella dijo algo, y si estoy gastando más de 50 dólares, quiero que sea un disfraz de dinosaurio porque soy fanática y siempre he querido uno”.

Al viralizarse el video y la foto, algunos internautas comentaron que les gustó la broma, pero otros criticaron el gesto y dijeron que Meador arruinó la boda.