La relación entre las mascotas y sus dueños puede llegar a ser tan fuerte que en ocasiones se ocasiona situaciones que logran volverse virales en las redes sociales.

Así pasó con una mujer que en medio de lágrimas y risas mostró cómo quedó su perro luego de haberlo llevado al estilista. La historia la dio a conocer a través de TikTok y se volvió viral.

Lissy Verástegui es la dueña de la mascota y en su cuenta de la plataforma, que aparece como @lissyverastegui, contó indignada que había pedido en la veterinaria un corte de verano, y no que lo trasquilaran.

@lissyverastegui NUNCA PENSÉ LLORAR POR UN CORTE DE PELO DE MI PERRO PERO LES JURO QUE HE LLORADO Y REIDO PARA QUE NO ME AGARRE LA CÓLERA. MI BEBITO ESTÁ PELON 😭😭😭

En el video se ve cuando la mujer culpa a su pareja por lo sucedido y le recuerda que él quería cortarle el cabello, “ahora parece don Ramón”, comentó mientras miraba molesta al canino, y vuelve a decir: “No me importa la plata, me importa mi perro, creo que tiene frío. Ares está también deprimido”.

Verástegui sostuvo que llevaron a su perro Ares a la veterinaria por las constantes quejas de una mujer del departamento donde viven. “Lleven a su mascota para que lo bañen y le corten el pelo”, indicó su vecina. Ella hablaba de un animal grande y apestoso. Sin embargo, la dueña del canino salió a defenderlo: “Ares no es, porque lo bañamos a cada rato”.

Finalmente, la usuaria de TikTok dijo que nunca se imaginó que lloraría por un corte de pelo de Ares. “Les juro que he llorado y he reído para que no me agarre la cólera”, fue la descripción del video, que ha superado los 2,3 millones de reproducciones.