View this post on Instagram

– Non credevo sarebbe finita così… – Finita? No, il viaggio non finisce qui… La morte è soltanto un'altra via. Dovremo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre, e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi… – Cosa, Vedi cosa? – Bianche sponde, e al di là di queste un verde paesaggio sotto una lesta aurora. – Beh, non è così male! – No. No, non lo è… Sto preparando la valigia amore mio. Per la prima volta da solo. Chissà se riesco a ricordarmi di metterci tutto. La nave sta per salpare, ma si dice non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Io non lo so dove andrò domani… ma so che mi darai un indicazione da seguire affinché non mi perda. Ti prometto che ti cercherò, dovessi navigare per tutta la vita. Mia Regina. Mia Luce. Sai che tutti ora mi vedono come un Uomo “speciale”. Ma quella speciale eri te. Io ho commesso un sacco di errori. Non esistono uomini perfetti, storie perfette. Esistono momenti perfetti, proprio come questo. Chissà dove mi porterà la marea… io seguirò la tua stella. Mi manchi tanto. Mi manchi come manca l’aria e a volte non respiro. Ma ti cerco sempre. La nave sta per salpare e devo salutarti. Sei la donna della mia vita. Chi è sicuro di avere la donna della sua vita? Mi hai trovato ragazzino e mi lasci Uomo. Ora devo continuare il viaggio da solo… e ammetto di avere paura. La fuori e’ notte ed il mare e’ in tempesta. Ma ce la farò, te lo prometto. E tu mi aiuterai. Senza timore, vele spiegate e dritti alla meta. Aspettami che prima o poi ti troverò. Dovessi navigare senza vedere terra per tutta la vita io ti ritroverò. TI AMO LUCE MIA, MIA REGINA. Non ti dimenticherò mai. #truelove #❤️