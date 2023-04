Las rutas nocturnas en el servicio público español suelen tener complicaciones por temas de seguridad y casos de personas que se suben alcoholizadas que, en su mayoría se quedan dormidos, pero en otras ocasiones pueden pertubar a los demás pasajeros.

Ese fue el caso que ocurrió en la noche del domingo pasado, cuando en una ruta en Barcelona se subió un joven y comenzó a decir cosas fuertes y a molestar a la conductora. Esta, con mucho respeto, le pidió que se sentara e hiciera silencio para no incomodar, pero el hombre no hizo caso.

Una conductora de autobús echa a un chico borracho que estaba acosándola en Barcelona pic.twitter.com/O8K7vqPnTC — ceciarmy (@ceciarmy) April 24, 2023

Al contrario, el hombre comenzó fue a acosar a la mujer y hacer comentarios mal intencionados. Al ver la situación, la conductora decidió parar la ruta y enfrentar al hombre pidiéndole, con más fuerza, que tenía que bajarse del bus.

“Te he pedido que por favor te sientes y que te calles y sigues con las mismas. Ahora no me hace falta llamar a la policía ni perder 20 minutos aquí, ni yo ni ellos, así que te bajas de una vez”, le decía la conductora.

Al ver la negativa del hombre por bajarse del colectivo, la mujer agregó: “La próxima vez bebes menos o te callas, y luego si quieres te vas a llorar y a llamarle guapa al de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él”, sentenció la conductora.

El video fue compartido por el usuario de Twitter @ceciarmy y rápidamente se volvió viral, teniendo más de 700.000 reproducciones, 34.000 ‘me gusta’ y 500 respuestas en su mayoría aplaudiendo la acción de la conductora.

Acoso en el transporte público de España

Un estudio hecho por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona reveló que un alto número de mujeres se ha sentido acosada en el servicio público español.

El 57 % de las usuarias habituales afirma que ha sufrido algún tipo de acoso, al menos una vez en los últimos dos años. Un 43,2 % han sufrido al menos alguna vez invasiones de espacio o acercamientos excesivos y un 25,9 % ha sufrido silbidos o comentarios sobre el cuerpo o la forma de vestir. Los hechos más violentos como son las agresiones sexuales son mucho menos frecuentes y han afectado a menos de un 5 % de las usuarias.

Por su parte, el estudio también arrojó que las mujeres jóvenes son las más afectadas, pues hasta un 91,6 % de las usuarias de 16 a 29 años ha sufrido acoso en el transporte público alguna vez. El 88,6 % de las mujeres que han vivido una situación de acoso viajaban solas.

El perfil del hombre agresor es el de un hombre solo adulto, en el 62,4 % de los casos, seguido de hombres jóvenes que iban solos (12,5%).