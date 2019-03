Este es el menú de viajes que creó el estadounidense George Ure para que sus pasajeros pasen un buen rato durante el servicio:

“Quiero dar un buen servicio, y si alguien no está preparado para hablar, solo quiero darles la opción”, afirmó el conductor a la Revista Forbes.

Cientos de personas en Twitter elogiaron la propuesta de Ure y pidieron que más conductores se sumen a la iniciativa.

La foto se volvió viral y ya tiene más de medio millón de ‘Me gusta’:

last night my uber gave me a menu on what kind of ride i wanted , pic.twitter.com/SMBBV4kVpu

— Łuí (@LuisLovesGoats) February 25, 2019