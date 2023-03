Como si fuera una pandemia sin vacuna, ese es el panorama que se vive a diario en las estaciones de Transmilenio, donde los colados se multiplican sobre todo en horas pico, en las que el número de personas que evaden el pago del pasaje aumenta. A estos usuarios parece que no les importa ser grabados ni tampoco pillados por la Policía Nacional.

(Vea también: [Video] Con merengue de fondo, usuarios en Transmilenio armaron parranda y bailaron)

Sin embargo, pese al descaro que ya representa la conducta irresponsable de algunos usuarios que usan el sistema sin pagar, a esa situación se le suma la de un conductor de Transmilenio que fue grabado colándose en una estación del sistema. De hecho, en el video se ve que este trabajador se tapa el carné para no ser identificado. El clip fue compartido por Matías Turbay, un ciudadano que le hace veeduría a la empresa de transporte.

Conductor de Transmilenio fue pillado colándose en una estación

Hasta los funcionarios de Transmilenio se colan en el sistema. pic.twitter.com/FUWizU2U08 — Ana (@PuraCensura) March 22, 2023

“Una persona con chaqueta de Transmilenio colándose en una estación. Este sistema no aguanta más, lo cierto es que nos hemos gastado 52.000 millones de pesos en puertas anticolados que no funcionan. Por ejemplo, de las 2.120 puertas que hay, solo están funcionando 232. Incluso, como si fuera poco, los 38.000 millones de pesos que ha utilizado para cultura ciudadana no han sevido para nada”, dijo Matías Turbay, el ciudadano que es director de un centro de estudios y que publicó la grabación.

Según un informe presentado por Noticias RCN, que replicó un estudio hecho por la Universidad Nacional, la evasión del pago llega a un 15,36 %, es decir que 15 de cada 100 usuarios no pagan su pasaje.

Lee También

Además, de acuerdo con las cifras del reporte, al día un total de 255.500 personas entran de manera indebida al sistema, dejando de pagar 677 millones de pesos, una cifra que puede ascender al año a 244.000 millones. Por día, a Transmilenio ingresan un total de 1’703.765 usuarios.