“¿Qué es capaz de hacer un ladrón por robarse un anillo?”, esa fue la pregunta que hizo Tatiana Gordillo, periodista de Noticias Caracol, al dar a conocer en su cuenta de TikTok un caso de atraco en Bogotá. La historia es de no creer, pues un delincuente se metió el dedo de su víctima en la boca con tal de robarle una argolla.

“Me jaló la mano y se metió el dedo a la boca”, dijo la víctima.

Según contó la víctima, el robo ocurrió cerca al barrio La Sultana, localidad de Suba. “Me cayeron dos tipos, me pusieron un cuchillo en el cuello. Uno me dijo ‘pase el celular’, el otro dijo ‘y el anillo’. Yo le dije ‘no me sale’. Me jaló la mano y se metió todo el dedo (a la boca)”.

“¿Que no sale, gono…Bu? Yo quedé frío, asustado”, agregó la víctima. “¿El ladrón se metió el dedo en su boca para arrancarle el anillo?”, preguntó Tatiana. “Sí, y me quedó totalmente destrozado el dedo. Me tocó ir a una droguería. (El criminal) ni siquiera me dejó echarme un poquito de gel o de alcohol”, respondió, irónicamente, el conductor.

“La inseguridad en su máximo esplendor”, “sé que da risa, pero los ladrones mandan huevo. Ya no saben qué más hacer para robar” y “pobre señor, ojalá se le pudra la boca a ese ladrón”, comentaron usuarios en redes sociales.

