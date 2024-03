A casi días de iniciar la Semana Santa, las autoridades religiosas en Bogotá están alertando sobre una serie de robos ocurridos en iglesias del sector de La Candelaria, en el centro de la ciudad.

Los artículos sustraídos, específicamente hostias consagradas, están siendo utilizados para prácticas de santería, según reporta el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

El más reciente incidente tuvo lugar en la histórica iglesia Santa Bárbara Centro, donde una persona ingresó y se llevó una hostia consagrada que se exhibía en la custodia principal del templo.

Las autoridades religiosas afirman que estos robos están relacionados con sectas satánicas, que utilizan estos objetos sagrados para rituales vinculados al ocultismo.

El padre de la iglesia Santa Bárbara comentó sobre la situación: “En este sector del centro histórico de Bogotá se practica mucho la santería, satanismo y otro tipo de oscurantismos, otro tipo de cosas no santas y entonces se aprovechan de esto. Incluso algunos padres me han contado que en las confesiones alcanzan a escuchar cosas como, por ejemplo, que pagan muchísimo dinero por no ser consagrada”.