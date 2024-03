La inseguridad no cesa en Bogotá, a pesar del llamado de urgencia por parte de la comunidad hacia el alcalde Carlos Fernando Galán. En las últimas horas, se conoció un video en donde queda registrado un lamentable suceso en el que se vio involucrado un adulto mayor, víctima de un cruel asaltante.

(Vea también: Hombre se murió electrocutado en Bogotá: al parecer, estaría robando cables)

En el material filmográfico, se puede ver cómo un adulto mayor se encontraba atendiendo una miscelánea a primera hora del día, pues eran a penas las 8:02 de la mañana de este lunes 18 de marzo de 2024. El hombre estaba sentado en un escritorio mientras en la calle ya transitaban algunas personas, pero en cuestión de segundos todo se convirtió en angustia.

De un momento a otro, un hombre que arribó al lugar saludó al hombre y se lanzó por encima de la vitrina de vidrio, hecho que sorprendió al vendedor. El criminal tenía un saco oscuro, gorra y tapabocas, lo cual aprovechó para pasar desapercibido y guardar un arma blanca y una de fuego, pues se vio cómo sacó un cuchillo y una pistola al mismo tiempo.

#INSEGURIDAD. En el b/Madelena, sur de Bogotá, el dueño de una papelería vivió momentos de terror cuando delincuente saltó las vitrinas y lo intimidó con enorme puñal para robarle el dinero de la caja registradora. Ocurrió siendo aprox. la las 8 de la mañana de este 18MAR. pic.twitter.com/sB0GifVxKC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 18, 2024

Inseguridad en Bogotá: ¿cómo fue el robo a una miscelánea en la capital?

Mientras el comerciante gritaba despavorido, el ladrón lo intimidó y lo obligó a ir al fondo del local; sin embargo, no se sabe si llegó a herirlo o agredirlo en este lugar. El atracador salió a la zona en donde estaba el dinero y empezó a buscar desaforadamente.

Segundos después volvió al fondo del local mientras se escuchaba la súplica del hombre, quien gritaba: “Auxilio, me pegaron”, y aunque pasaron algunas personas frente al local, nadie se inmutó. Por el momento no se sabe el estado de la víctima del hurto, pues la grabación fue cortada y no hay un reporte de las autoridades.

Lee También

Se presume que este hecho criminal tuvo lugar en el barrio Madelena; sin embargo, no hay una confirmación oficial.