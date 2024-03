En el puente peatonal de la avenida NQS con calle 80, cerca a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá, dos descarados ladrones, con cuchillo en mano, le robaron la patineta a un joven que se desplazaba por la zona. Después de que se conoció este caso, han salido a la luz otras denuncias de víctimas de atracos en este mismo sector.

En entrevista con Noticias Caracol Ahora, Camilo Botía, otra víctima de atraco en este sector, contó que su caso ocurrió el pasado 11 de marzo sobre las 5 de la tarde.

Dos sujetos, al parecer los mismos del robo de las últimas horas, le hurtaron su patineta y se llevaron sus documentos personales, dinero en efectivo y le desocuparon las cuentas bancarias.

“Dos personas procedieron a abordarme con cuchillo y me robaron la patineta, el celular, todos los documentos, dinero en efectivo y, tras del hecho, accedieron a todas mis cuentas y me las desocuparon” , recordó Camilo.

Camilo recalcó que él no ha sido la única víctima de atraco en el puente peatonal ubicado cerca a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. Otras personas han denunciado robos, pero “no hay policía” allí, ni de día ni de noche.

“No es el único robo que sucede en el mismo sector, siempre se ha denunciado ante las autoridades, pero no hay policía, no hay nadie que ayude. Hubo policía hasta que se acabó diciembre, de ahí para adelante no volvió a haber”, reclamó el joven.