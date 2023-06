Una pasajera, sentada en la fila derecha del conductor, fue la encargada de registrar las imágenes que rápidamente se compartieron en diferentes páginas de redes sociales.

“La imprudencia de un conductor: comiendo y manejando, buscando provocar un accidente”, comentó en el video la mujer expresando su indignación por la maniobra riesgosa que hizo el chofer, al mando del bus intermunicipal.

En el video que dura poco más de 30 segundos, se observa al conductor alimentarse mientras que con una mano sostiene el volante, al mismo tiempo que baja y sube la mirada para no perder de vista la carretera.

A continuación, las imágenes del hecho que causó controversia en redes sociales:

😲 Captan a conductor de bus almorzando mientras maneja. Sucedió en la ruta Campo de la Cruz-Barranquilla. Algunos lo califican de irresponsable y otros se solidarizan con él por no tener tiempo ni siquiera para comer y le toca mientras conduce con esta maniobra peligrosa. pic.twitter.com/VtVyTU5mjP — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) June 1, 2023

La escena fue catalogada como peligrosa por algunos internautas que pusieron en tela de juicio los valores del chofer y su sentido de responsabilidad a la hora de llevar a los pasajeros.

“Si es un acto imprudente, pero la señora graba en vez de decirle”, “y así lo hará todos los días”, “ni en Rápidos y furiosos se ve eso”, comentaron en la publicación.

Chofer del bus también recibió apoyo en redes sociales

En la otra cara de la moneda varios internautas se solidarizaron con el conductor, por tratarse de un oficio donde, al parecer, poco es el tiempo que les queda a los choferes para suplir sus necesidades fisiológicas.

“Los conductores de buses no tienen horario para almorzar, tampoco tienen espacio para ir al baño cuando les toca… En lugar de quejarse por la actitud del conductor, quéjese de la situación que a ellos les toca todos los días”, “la gente criticando y no piensan en que quizá llevaba muchas horas sin comer nada. Me imagino el hambre del señor que triste, ese no es un espacio para uno alimentarse decentemente, pero le tocó”, “yo les hago una pregunta ¿si el conductor les pide un momento para frenar y comerse su almuerzo, lo aceptarían? No, ¿verdad? A ellos también les da hambre, y pasan todo el día sentados tirando timón”, fueron algunos comentarios de apoyo para el chofer.