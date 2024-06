Jason Williams, el dueño de la casa, recibió una alerta de intruso en su teléfono móvil mientras se dirigía a su trabajo el pasado 20 de junio, alrededor de las 3:30 de la tarde. Sin perder tiempo, decidió regresar a su hogar para enfrentar la situación.

“Entré a la casa, miré si había un arma disponible y había una sartén tirada. Entonces, la agarré”, contó Williams al medio local ABY7 Chicago. Armado con su improvisada herramienta de defensa, Jason se preparó para confrontar al delincuente.

(Vea también: Video: ladrones asaltaron un camión en La Guajira; escaparon al desierto con el botín)

Here is the video of the burglar being caught: got some good licks inside and the back. Keystone cops theme should be added for laughs. I’m ok. Guys gonna have a headache tomorrow and was taken away by the ambulance. pic.twitter.com/ry1hr89A54

— Jason Williams (@Bashido) June 20, 2024