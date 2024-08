Shakira es una de las cantantes latinoamericanas con más éxito a nivel mundial. Sus canciones han recorrido gran parte del mundo y su calidad es notoria en muchas de sus producciones musicales. El inglés ha hecho parte de su carrera desde que se internacionalizó y una ‘youtuber’ y profesora de inglés la calificó.

(Vea también: Filtraron millonada que cobró Shakira por cantar 4 canciones en la final de Copa América)

‘Superholly’, quien es reconocida en esa red social por hacer videos analizando la pronunciación y capacidad en el inglés de personalidades famosas, decidió hacer uno calificando a la barranquillera.

¿Cómo Shakira aprendió a hablar en inglés?

Al ver que su carrera se estaba internacionalizando, Shakira decidió aprender el idioma y una ficha clave en este proceso fue Gloria Estefan, quien incluso le ayudó a traducir sus canciones al principio, antes de que se aventurara a sacar un álbum completo en inglés.

‘Superholly’ narró esto y más en su video, además de resaltar la amplia carrera que tiene la artista. En primer lugar, tomó un video en 1998, cuando comenzó a ser vista a nivel internacional. En esta grabación se le ve algo nerviosa, poco desenvuelta en el idioma y hasta tiene que detenerse para pedir que le expliquen cómo traducir algo, aunque conjuga bien los verbos y su pronunciación le permite comunicarse adecuadamente.

Luego, en entrevistas de más adelante, en 2005 y 2009, se le nota mucho más fluida y utilizando más ‘slang’ o lenguaje popular. “Queda clarísimo que el fonema de la ‘i’ lo pronuncia perfectamente. Está fluyendo extremadamente bien. No la noto incómoda o buscando palabras para darse a entender. O sea, las tiene al tiro”, dice la profesora de inglés al respecto.

Luego, en 2014, ella también califica que tiene un amplio vocabulario, pues utilizó la palabra “blueprint”, que es muy específica y traduce “cianotipo” en español.

“Wow. Su vocabulario. Me pongo a pensar en un paralelo. Si me estuvieran entrevistando en español y quisiera decir la palabra ‘bluprint’, no sé si se me vendría a la mente decir ‘plano’ o ‘anteproyecto’. La verdad es que creo que no, porque tuve que buscar la palabra en Google”, señala ella, que ha señalado que su idioma de mayor comodidad es el inglés.

A nivel conclusivo, la ‘influencer’, que terminó viendo la más reciente entrevista de la artista con Jimmy Fallon, señala que incluso ella pareciera fluir más en el idioma que personas nativas como él. Además, destaca que su dominio del vocabulario es increíble en la actualidad y que su uso de ‘phrasal verbs’ o verbos compuestos es muy bueno.

Lee También

¿Qué idiomas estudió Shakira?

La artista habla en total 7 idiomas:

Español (nativo).

Inglés.

Italiano.

Francés.

Árabe.

Portugués.

Catalán.

¿Cuántos hijos tiene Shakira en total?

La barranquillera tiene dos hijos: Milán (11 años) y Sasha (9 años). Nacieron en Barcelona, España ambos y hace poco se mudaron a Miami con ella, luego de la separación bastante mediática que tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.