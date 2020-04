View this post on Instagram

Dicen que los obstáculos son necesarios para el éxito. Quizás por eso Tomás Gutiérrez no duda en enfrentarlos 💪. Este joven de 18 años, estudiante de ingeniería de sistemas en @unimagdalena y oriundo del corregimiento de San Basilio, municipio de El Piñón, le toca hacer hasta lo inimaginable para cumplir con sus clases virtuales.👏 “Por motivos económicos no me pude mantener en Santa Marta y me regresé a mi pueblo. Acá no tengo acceso a internet de buena calidad, el que tengo nutre al pueblo y no llega a todas partes y me toca hacer maravillas para poder trabajar con él”, le contó a EL HERALDO, justamente haciendo "maravillas" en el patio de su casa para que no se perdiera la señal de la llamada. Lea la historia completa en www.elheraldo.co #Coronavirus #Pandemia #Educación #WasapeaAELHERALDO