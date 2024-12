Conozca la historia de Michael León, un colombiano que decidió salir del país en busca de nuevas oportunidades con el fin de saldar deudas que lo tenían hasta el cuello. El destino que escogió fue Estados Unido y en la actualidad, luego de llegar hace 3 años, está emprendiendo con la venta de oro.

“Mi nombre es Michael León y llegué a este país el 4 de mayo de 2021 y durante mis primeros 3 años me dediqué solamente a pagar deudas, no ahorré ni una sola moneda. Venía muy emproblemado de mi país”, indicó Michael.

Y es que, al parecer, León estaba pasando por duros momentos, pues confesó que para el año 2019 se vio obligado a vender la casa de su mamá para pagar varias de las deudas en las que se había metido.

Sin embargo, sostuvo que en este momento no le debe “ni una sola moneda a nadie”. Además, aseguró que ya le pudo retornar a su mamá una propiedad del mismo valor por el que vendió la otra vivienda.

“Me siento practicamente realizado. El primer objetivo que yo tenía al llegar a este país era, por lo menos, pagar mis deudas. Yo estaba tan emproblemado que yo no tenía ninguna aspiración de nada, hablando de temas económicos. Yo simplemente quería salir de mis problemas y poder dormir en paz”, agregó León.

Así mismo, Michael dedicó unas palabras a quienes tienen el sueño de volar hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

“Esas era mis aspiraciones en la vida y, en este momento, si hoy me tuviera que ir de este país me iría 100 % agradecido con Estados Unidos. Si usted está aquí y tiene la oportunidad de salir adelante, no la desaproveche. Acá sobran las oportunidades, acá el dinero está tirado en el piso. Muchos pueden decir que acá es difícil, que hay un montón de retos, pero en nuestros países es muchísimo más difícil”, sentenció.