En medio de un lago, un hombre fue grabado cuando alimentó a un cocodrilo. Pese a la sensación de inseguridad de quienes lo acompañaban, el ‘hielo se rompe’ cuando el animal es consentido por el sujeto. Su reacción fue comparada con el rostro de un perrito cuando es consentido.

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se puede apreciar como un hombre alimentó con un pedazo de carne crudo a un cocodrilo en medio de un lago. Aunque no se conoce con claridad en qué punto del mundo están, sí se evidencia que están en medio de un lago, a bordo de un pequeño bote.

En medio de dicho lago, se puede ver cómo el reptil se acerca hacia el bote a media velocidad. En el agua se marca su trayectoria, que desaparece conforme avanza más.

El animal para justo cuando encuentra el bote. Una mano humana le ofrece un pedazo de carne cruda. La ofrece expectante, abre su grande boca y se da cuenta que no ha recibido el alimento. La mano vuelve a acercarle el pedazo a su hocico, él observa con cautela, esperando el momento para atacar.

Pese a que abre de nuevo para amordazar la carne, no logra alimentarse, la mano humana le ha vuelto a jugar una mala pasada. Toma impulso, y sube su cabeza hasta un costado del bote. Se puede apreciar que aún es pequeño. La mano humana aleja más el trozo de carne. El cocodrilo toma la decisión de subir la parte delantera de cuerpo. Vuelve a abrir su boca mostrando los colmillos. Quiere comer.

Otra de las manos humanas tocan su hocico, él amenaza con mordisquearla. Justo entonces, le lanzan el pedazo de carne a su gran boca, y se retrasa mordisqueando su alimento. Sus patas delanteras ahora se apoyan en el costado del bote y pasa su alimento con tranquilidad, ante la mirada de otros humanos. Una mano se ubica sobre su cabeza y parece rascarle suavemente.

This is cool, till it is not

— Ramesh Saxena (@Docktus_) January 14, 2024