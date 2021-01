green

El clima de este viernes en la tarde en Bogotá ha hecho que a varios les dé sed. Muchos aseguran que el calor que han sentido no es normal e, incluso, comparan a la ciudad con Melgar.

Bastantes han sido los comentarios. A tal punto que Melgar fue la principal tendencia en el país durante gran parte de la tarde. El calor se sintió hasta en Twitter.

Los comentarios que comparan a Bogotá con Melgar:

Entre las constantes quejas por el calor, Melgar fue el común denominador. O bien la gente desearía estar allá, o el clima de este viernes les recuerda ese municipio, muy cercano a la capital.

Acá, algunos de los trinos de este viernes:

¿Estoy en Bogotá o en Melgar?

Ya no sé jajaja🥵 — Gabriela Rey. (@_ojiazul_) January 29, 2021

Que calor tan setenta Álvaro Uribe Vélez. esto en camiseta de tiritas trabajando en mi habitación ¿A qué hora Bogotá se transformó en Melgar? — Liliana Flórez Ríos (@lylyflower2007) January 29, 2021

Bogota parece Melgar maricaaa!!! — claraboya de tulipan pasmado (@abejittt) January 29, 2021

Soy yo o estamos en Melgar? Que calor aquí en bgta 🥵 — Pablo (@Olovorgo_) January 29, 2021

Que risa ver a Melgar en tenencias jajaja. — 𝐥𝐚𝐮𝐫𝐚෴ (@panairtarual) January 29, 2021

Calor de Bogotá no es para quejarse, aseguran otros tuiteros

A pesar de que los trinos fueron constantes, lo cierto es que la temperatura en Bogotá no pasó de los 23 grados centígrados. Si bien no es algo frecuente en la ciudad, muchos aseguraron que no es para quejarse.

Algunos usuarios de la red social compararon esa temperatura con otras ciudades en donde —para ellos— sí hace calor. Estos son varios de los mensajes:

Se van a ir de pa’ atrás los bogotanos cuando se enteren que en Melgar no hace tanto calor y aún más, que en Bogotá no hace calor, hace sol. — Luis De la Peña (@LuisDeLaPeJ) January 29, 2021

En bogota se están quejando del calor, “que ya parece Melgar”

Mka donde vengan por acá se mueren! 🥲🥲🥲 pic.twitter.com/zNJU41XNZs — Suarez 🕴🏻 (@qrizz63) January 29, 2021

Están hablando del clima delicioso de Melgar pero nadie dice de la delicia de clima que estamos disfrutando en Puerto Gaitán, hasta el díablo lo tenemos aquí comiendo paletas. pic.twitter.com/mVL98nD3q9 — Olger José (@zuletista71) January 29, 2021

Dicen que Bogotá esta haciendo calor 22°C y si es verdad pero no tanto como Melgar 33°C. Yo donde me encuentro estoy a 36°C y no tengo ventilador, no se quejen mejor hidratese bien, prepare una buena limonada con hielo SIN AZÚCAR y disfrute el clima. pic.twitter.com/0HaPo90dMW — Jhon Supelano ⚡️ (@JHONSU777) January 29, 2021

Disque melgar, esos peladitos de hoy de Bogotá les hace falta es chancleta, calle y ciclovia los domingos con ese sol que no quema si no que pica. pic.twitter.com/WBhnTekKmw — nea® (@ciegonea) January 29, 2021

Posiblemente llueva este viernes en Bogotá

Pese a que el sol hizo trinar a muchos, este viernes al caer la tarde hubo varios nubarrones que contradicen la sensación de muchos.

Incluso, la aplicación AccuWeather predice que sobre las 6:00 de la tarde puede llover en la capital. De hecho, indica que la temperatura no es tan alta como indicaron en redes y que las nubes ya cubren el cielo bogotano.