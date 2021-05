green

Hace dos días, este campesino de Cundinamarca contó en su perfil de TikTok que no habían recogido la leche que él había ordeñado de las vacas que tiene en su finca, pero de una vez pensó en una solución.

Con tres recipientes con abundante líquido, Fabio supo que debería hacer cuajadas para venderlas en la zona, pero le contó a las personas que lo siguen, pues en ese momento no era viral, que “si no se pueden vender unas, nos vamos para allá, donde están los berraquitos, los fuertes, los que están enfrentando al Gobierno y la repartimos entre los camioneros, que son los que están haciendo más fuerza”.

Aunque también reconoció que “la juventud y los camioneros”, son los que más se están manifestando, pero los jóvenes son los que salen en masa dentro de las ciudades, mientras que los conductores tienen paralizado el tránsito en las vías de Colombia.

Sin victimizarse y alejado del discurso alarmista por la situación económica, el trabajo de Fabio tuvo su recompensa y su video se difundió en TikTok y otras redes sociales, razón por la que algunas personas le empezaron a mandar mensajes sobre cómo podrían ayudarlo con donaciones por su buen corazón.

En la mañana de este jueves, él compartió nuevos videos antes de partir a Zipaquirá, donde había un grupo de protestantes a los que él les entregó la cuajada que hizo en su hogar.

En su moto recorrió gran parte de los 38 kilómetros de camino hasta ese municipio de Cundinamarca y al llegar allí habló con los manifestantes para entregarles ese alimento que, dice él, terminó siendo auspiciado por una mujer que decidió donarle a los protestantes esta cuajada.

Él mismo enfatizó que no está pidiendo donaciones ni dinero a nadie, aunque no dijo que no las fuera a recibir, pero hizo la aclaración para que inescrupulosos no engañaran a los colombianos que quieran apoyarlo a él o a otros campesinos que puedan estar siendo afectados por el paro nacional.

Estas son los videos que compartió en TikTok este campesino que tiene muchas otras publicaciones sobre su vida diaria, donde aparece con vacas y otras labores de la finca en la que su hijo le graba estas imágenes.