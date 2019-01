Las imágenes fueron tomadas por un helicóptero de noticias que alcanzó a darse cuenta que algo no andaba bien en el establecimiento.

Tom Martin, reportero y presentador de deportes, en su Twitter publicó: “Enviamos nuestro helicóptero para obtener las antenas del Estadio y en su camino, captó un juego de Mario Kart en el tablero de Crown Vision en el Estadio Kauffman”.

This is a part of a @Royals Associates fundraiser with us to kick off the year! You may even see a video game party on CrownVision as an auction item in 2019 👀

— Royals Charities (@royalscharities) January 9, 2019