En un acto que ha conmocionado e indignado a muchos, Kristel Candelario, de 32 años, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por dejar a su hija, una bebé de 16 meses, sola en casa mientras ella estaba de vacaciones por 10 días.

Todo sucedió en Detroit, donde la pequeña Jailyn fue encontrada en condiciones deplorables; sucia, con orina y materia fecal en su patio, después de que su madre regresara de sus vacaciones en Puerto Rico.

La pequeña fue descubierta sin vida por hambre y deshidratación, una situación que ha desatado una ola de consternación e impulsó a la justicia a imponer la máxima condena en contra de la irresponsable madre.

Durante el juicio, Candelario intentó presentarse como víctima, argumentando que padecía de depresión y que estaba sufriendo en silencio, pero sus palabras no fueron válidas para el juez, teniendo en cuenta la gravedad de sus acciones, que llevaron a la muerte de la pequeña Jailyn.

NEW: Mother who left her 16-month-old daughter home alone while she went on a 10 day vacation sentenced to life in prison.

32-year-old Kristel Candelario left Detroit for vacation in Puerto Rico, leaving her daughter home alone.

The baby girl was found soiled with urine and… pic.twitter.com/X3Hvc0PNR1

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 19, 2024