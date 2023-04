El transporte público de la ciudad de Bogotá es utilizado diariamente por más de dos millones de personas. Además de servir para movilizar a los bogotanos hacia sus destinos, el sistema articulado, que tuvo un cambio en las rutas de la 80, también ha sido usado para realizar expresiones artísticas, trabajar y muchos otros tipos de acciones.

(Vea también: Domiciliario fue asesinado en Bogotá por no dejarse robar el pedido y sus pertenencias)

Desde la venta de objetos extraños, la interpretación de bandas musicales, hasta un hombre que asegura ser capaz de amaestrar animales, en el Transmilenio se han visto todo tipo de situaciones.

En el último hecho viral que ocurrido, un grupo de jóvenes instaló una mesa dentro de un bus de Transmilenio y allí, cómodamente, se sentaron a comer. La mesa y las cuatro sillas fueron organizadas en el espacio que usualmente es utilizado por personas en sillas de ruedas o madres que se movilizan con sus bebés en coches.

Los demás pasajeros observaron a los tres hombres y una mujer comer pasta sin ninguna prisa mientras el articulado se movía. Incluso acompañaron el momento con una botella de vino.

Lee También

Video: jóvenes cenan en un articulado de Transmilenio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Qhubo Bogotá (@qhubobogota)

Por lo que se observa en el video, el bus se movilizaba por la troncal de la Avenida Caracas, debido a que en el tablero se anunciaba que las próximas paradas serían en las estaciones de Flores y Calle 76.

Hasta el momento Transmilenio no se ha pronunciado sobre los hechos y los internautas no han parado de hacer comentarios al respecto. Por medio de mensajes como “Habría sido imperdonable si no llevan el vino para acompañar la pasta” o “De las mejores noticias que he visto”, los usuarios en redes se refirieron a lo divertido del hecho.

(Lea también: [Video] Así operaba banda de ladrones en el centro de Bogotá; la ‘Payasa’ elegía víctimas)

Por otro lado, muchos comentaron que la cena era una demostración de la falta de autoridad y control que hay en el sistema y le pidieron a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, que tome medidas para hacer respetar este servicio. También pidieron una multa para el grupo de jóvenes, argumentando que hicieron un mal uso del espacio para discapacitados.