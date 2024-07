Gloria Espinosa, una mujer oriunda de Barranquilla, en el año 2012 fue diagnosticada con liposarcoma mixoide y, a lo largo de los años, ha tenido que luchar contra la enfermedad, siendo sometida a varias intervenciones médicas hasta eliminar el cáncer.

Luego de 7 años del diagnóstico y de estar libre de la enfermedad, en el 2020 le volvieron a detectar otro sarcoma mixoide en el abdomen y en la columna. Tiene 33 metástasis y las quimioterapias ya no le están funcionando. “Me dijeron que no había nada que hacer”.

Recientemente, se viralizó su historia compartida por Impacto News. Decidió adelantar su cumpleaños número 50, el cual sería el último ya que le queda poco tiempo de vida, según el reporte médico. La mujer aseguró que se siente tranquila y le agradece a Dios por el tiempo que ha compartido junto a sus seres queridos.

“¿Si estoy aferrada a Dios? Siempre lo he estado, pero cuando me hacen esa pregunta de que si existen los milagros y eso, para mí el milagro ha sido este: estar hoy a tres o seis semanas de irme… Estoy feliz de haber celebrado mis 50 años. No podía irme sin celebrarlo porque siempre fue mi sueño y me lo hicieron realidad”, aseguró Gloria.