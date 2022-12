Después del escándalo suscitado por el uso de niños en una campaña publicitaria que indignó a los usuarios de las redes por imágenes en las que aparecieron elementos relacionados con un tema totalmente distinto a la moda, siguen apareciendo pormenores por los que condenan a Balenciaga.

Y es que, conforme pasan los días, cada vez más usuarios de las redes sociales se están convenciendo de que la casa de moda anda promoviendo ideas inapropiadas en sus campañas publicitarias.

Una de esas voces que ha puesto en evidencia a Balenciaga es el ‘influenciador’ Juanito Say (con más de 150.000 seguidores en Twitter), que en su cuenta publicó lo que muchos interpretan como señales que vinculan a la empresa textil con apología a la exhibición indebida de niños, el abuso e, incluso, el satanismo.

El creador de contenido publicó un hilo con detalles perturbadores de la campaña publicitaria de Balenciaga, con imágenes de objetos que aluden a temáticas que meten susto a más de uno en las redes.

Acá, una de sus publicaciones:

Pero ojo, no es el único que lo ha hecho. Twitter tiene más hilos en los que buscan poner en evidencia a Balenciaga y a la gente que está detrás de la firma.

Tal es el caso de Lotta Volkova, una de las principales estilistas de Balenciaga, desde 2014, y a quien pintan como el “diablo disfrazado”. De hecho, la vinculan con un hombre acusado de abusar de menores de edad.

A thread on WHO is REALLY behind the #Balenciaga ads:

The Devil In Disguise: Lotta Volkova

1. She has been one of the main stylist in Balenciaga since 2014.

2.She has a relationship with an accused pedophile.

3. We can’t only boycott #Balenciaga but also the people behind it. pic.twitter.com/RjDYU283wj

— CuriosLight (@curioslight) November 27, 2022