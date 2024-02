Julián Castillo, artista vallecaucano, se ha vuelto viral en los últimos días debido al polémico mural a lápiz que pintó en la fachada de atrás del cementerio del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, con los rostros de personajes de relevancia internacional y que han sido polémicos: Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia; Nayib Bukele, presidente de El Salvador y Luisito Comunica, ‘youtuber’ mexicano con más de 40 millones de suscriptores.

A la mañana siguiente de hacer el mural, el joven se despertó con fotos en su chat con las que le avisaron que su obra de arte había sido arruinada. Por cuenta de que las fotos de su dibujo a gran escala se difundieron ampliamente en redes sociales y el tema de conversación de muchos vallecaucanos en la actualidad es sobre esto, Pulzo contactó al artista para preguntarle sus motivos e impresiones sobre el impacto mediático que tuvo.

Colombiano busca batir Guinness Récord que él mismo marcó

El rostro de Julián no es nuevo en la escena artística y de los medios de comunicación. En 2017 su obra fue noticia porque Guinness World Record le otorgó el premio a mural a lápiz más grande del mundo, que permanece aún en la fachada del hotel Oasis de Roldanillo. Este 2024 quiere lograr lo mismo y por eso eligió personajes de talla mundial.

“La idea es volver a hacer el mismo récord pero más grande. Entonces dije ‘Hay que hacer algo pueda llegar a muchas personas y genera un interés a nivel mundial’. Comencé pensando en Messi, pero luego pensé que debía tener diversidad, porque quería que eso reflejara”, señaló el artista en entrevista para Pulzo.

El joven utilizó únicamente lápices para hacer el mural y tardó varios días en dejarlo listo. El esfuerzo que hizo para hacer la obra de arte, sumado a la relevancia de los personajes que decidió retratar, le impregnó el toque que necesitaba para que se volviera a hablar sobre él.

Además de ser reconocido por su récord, también fue noticia por cuenta de que, durante el paro nacional en 2022, hizo un mural del rostro del artista Residente hecho con sangre, para el cual varias personas donaron su plasma.

A pesar de que está tratando de batir un récord con su obra, muchos en el departamento se molestaron con que ilustrara a Uribe y Bukele, políticos con bastante relevancia y polémicos. Incluso, movimientos cercanos al Pacto Histórico, actual corriente política de gobierno en Colombia, lo cuestionaron.

“Sobretodo en las redes sociales la gente ve blanco o negro. Eso fue una locura, pero me parece interesante porque ese tipo de cosas son las que tenemos que resolver para poder avanzar como sociedad. Ver a alguien como puramente malo es peligrosísimo porque nos quita la capacidad de sentir empatía, mediar o decir lo que nos nos gusta y llegar a acuerdos”, agregó el artista.

Luego de varios días de que el mural fuera arruinado, Castillo ha intentado rehacer el dibujo en dos ocasiones, pero ha sido imposible. En las dos oportunidades lo han vuelto a arruinar y, para poder lograr el récord, decidió que cambiará parte de su obra para encontrar un balance.

“Voy a tratar de darle una conclusión a la obra de manera que ambas partes queden contentas. Es lo que busco y es como el reto. […] Yo he trabajado con indígenas emberá, con excombatientes, trato de escuchar a todo el mundo para comprender a todos y no tener un sesgo. No pienso que sea un descache haber hecho a Uribe”, concluyó.

