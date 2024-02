Las cirugías plásticas, también conocidas como procedimientos de cirugía estética, han ganado una prominencia significativa en la sociedad contemporánea, ofreciendo a individuos la posibilidad de modificar y mejorar aspectos específicos de su apariencia física. Estos procedimientos, realizados por cirujanos especializados, abarcan una amplia gama de intervenciones que van desde la corrección de imperfecciones faciales hasta la remodelación de la figura corporal.

Si bien las cirugías plásticas han brindado a muchas personas la oportunidad de realzar su autoestima y confianza, es crucial abordar este tema con sensatez. La decisión de someterse a una cirugía estética no debe tomarse a la ligera, ya que implica riesgos inherentes y consideraciones emocionales. Es fundamental que los individuos contemplen cuidadosamente sus motivaciones, expectativas y comprendan los posibles resultados antes de embarcarse en cualquier procedimiento.

En los últimos días el Dr. Kim ha dado de que hablar, pues el profesional se dedica a realizar liftings faciales, se trata de procedimientos diseñados para eliminar el exceso de piel en el cuello y el rostro, también des estirar los músculos, excluyendo la flacidez, logrando mejorar la apariencia de la piel. Sin embargo, los resultados del Dr., ha generado impacto y miedo al mismo tiempo.

Y es que las personas que se han realizado dicho procedimiento han terminado cambiando totalmente su apariencia, pues los estiramientos de piel se consideran muy extremos, a tal punto que las suturas del borde del rostro son muy visibles. Algunos usuarios se muestran preocupados asegurando que el trabajo del Dr. Kim es excesivo, pues en su opinión los hace parecer unos robots, sin expresiones faciales.

Algunos de los comentarios de los internautas, fueron: “el problema es que cambia totalmente en otra persona lo que le puede acarrear problemas psicológicos”, “yo creo que es así porque la cirugía no es mágica hay que esperar unos meses para poder ver de verdad los resultados, no en tan sólo unos días”, “mi cara cuando me peinaba mi mamá”, “la verdad que este cambio está genial”, “no entiendo, le pone otro rostro”, “quedan como asombrados”.

